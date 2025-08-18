A cura della Redazione

Guidava uno scooter senza casco, patente né assicurazione. Ma non era l’unico problema. Un 31enne cubano, incensurato e residente a San Giorgio a Cremano, è stato arrestato dai Carabinieri dopo essere stato fermato per un normale controllo stradale.

L’uomo è apparso subito agitato. Durante la perquisizione, i militari hanno trovato nelle sue tasche due bustine di marijuana e tre di crack, già pronte per la vendita.

La perquisizione è proseguita nella sua abitazione, dove i Carabinieri hanno trovato altri 40 grammi di hashish, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione.

Il 31enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio ed è stato portato in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.