A cura della Redazione

Momenti di tensione venerdì 22 agosto a Castellammare di Stabia, quando un uomo di origini indiane, completamente ubriaco, ha bloccato la circolazione nella centralissima Piazza Principe Umberto I, creando pericolo per automobilisti e passanti.

L’intervento tempestivo della Polizia Municipale, guidata dal comandante Francesco Del Gaudio, ha evitato il peggio. L’uomo, fermato e condotto negli uffici del Comando per l’identificazione, ha reagito con violenza aggredendo gli agenti: uno di loro ha riportato lesioni guaribili in quattro giorni. Per lo straniero è scattato il fermo e il deferimento all’Autorità Giudiziaria.

Controlli a tappeto

La serata è proseguita con una serie di controlli sul territorio: chiusura e presidio della ZTL sul lungomare Garibaldi, posti di blocco in Piazza Principe Umberto I con 15 conducenti sottoposti ad alcol test e un veicolo sequestrato per mancanza di assicurazione RCA.

In Piazza Giovanni XXIII gli agenti hanno fermato due parcheggiatori abusivi, multati e allontanati, mentre sono state elevate 38 sanzioni per sosta irregolare. Un terzo parcheggiatore è stato bloccato in Corso Vittorio Emanuele.

Il bilancio complessivo dell’operazione parla chiaro: 68 multe per violazioni al Codice della Strada per circa 4mila euro. Inoltre, in un servizio congiunto con i Carabinieri, è stato sorpreso un uomo in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

Un’operazione intensa che conferma la linea dura dell’amministrazione stabiese contro abusivismo, illegalità diffusa e comportamenti pericolosi per la sicurezza dei cittadini.