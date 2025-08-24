A cura della Redazione

Sono stati gli occhi elettronici dell’elicottero dell’Arma a individuare l’anomala distesa verde sul versante dei Monti Lattari, in località via Veragna di Porzio, nel territorio del comune di Lettere. Una piantagione di cannabis, ben nascosta e difficile da raggiungere, si estendeva su due piazzole tra i sentieri impervi della zona.

Grazie alle coordinate fornite dagli elicotteristi del nucleo di Pontecagnano, i Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno raggiunto il punto e scoperto decine di fusti di cannabis già maturi, alti tra 150 e 280 centimetri.

In totale sono state sequestrate e distrutte 98 piante, un duro colpo al mercato locale degli stupefacenti.

Sono in corso accertamenti per risalire agli organizzatori e a chi materialmente curava la coltivazione.