A cura della Redazione

Un dj set con un performer seguito da centinaia di migliaia di follower, un solarium gremito da circa mille persone e una serata trasformata in un caso giudiziario. È quanto accaduto in un lido di Marina di Cassano (Sant'Agnello), dove i carabinieri hanno interrotto una festa notturna.

Secondo quanto previsto dalle norme di sicurezza vigenti, l’evento non avrebbe potuto ospitare più di 200 persone. Al controllo, invece, i militari hanno contato un numero di partecipanti superiore di circa 800 unità.

Alla violazione delle prescrizioni di sicurezza si è aggiunta la scoperta della vendita illegale di alcolici a minori. Su un tavolo circondato da sette ragazzi, i carabinieri hanno trovato uno scontrino di quasi 800 euro, spesi interamente in bevande alcoliche.

Per l’amministratore e il proprietario dello stabilimento è scattata una denuncia penale, oltre alle sanzioni legate alle irregolarità riscontrate.

Le indagini dei militari della stazione di Sorrento proseguono per accertare ulteriori responsabilità e verificare se la serata fosse stata organizzata senza le necessarie autorizzazioni.