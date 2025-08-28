A cura della Redazione

Paura nel pomeriggio a Torre Annunziata, dove un incendio si è sviluppato all’interno di un garage in via Saline, una traversa di via Terragneta. A prendere fuoco è stata un’auto abbandonata da tempo ormai inutilizzata.

Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme in breve tempo evitando che il rogo potesse propagarsi alle abitazioni circostanti. Intervento anche della Polizia Municipale, impegnata nelle operazioni di coordinamento e messa in sicurezza dell’area.

Nessun ferito è stato registrato. Restano da chiarire le cause dell’incendio: dagli accertamenti in corso non si esclude al momento l’ipotesi di un evento accidentale, non collegato a un’azione dolosa.

Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook