A cura della Redazione

Nella prima mattinata di mercoledì, la Polizia di Stato ha arrestato un 52enne di Castellammare di Stabia, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata sono intervenuti presso un’abitazione di Boscoreale dopo una segnalazione di lite domestica giunta alla Sala Operativa. Sul posto, i poliziotti hanno trovato una donna in forte stato di agitazione che ha raccontato di essere stata poco prima aggredita e minacciata dal compagno, episodio che, secondo il suo racconto, si era già verificato in passato.

Nel frattempo, l’uomo, che si era inizialmente allontanato, è tornato nell’abitazione continuando a rivolgere minacce alla vittima, fino a quando è stato bloccato dagli agenti.

Il 52enne è stato quindi tratto in arresto e condotto in Commissariato a disposizione dell’autorità giudiziaria.

