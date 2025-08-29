A cura della Redazione

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 41 anni, originario della Costa d’Avorio e irregolare sul territorio nazionale, con l’accusa di oltraggio, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Secondo quanto ricostruito, gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, durante un controllo in via Roma, all’angolo con via del Carmine, hanno fermato l’uomo che fin da subito si è mostrato insofferente.

Nel corso delle verifiche, il 41enne ha iniziato ad insultare e minacciare i poliziotti, fino ad aggredirli fisicamente. Dopo una breve colluttazione, gli agenti sono riusciti a bloccarlo, trovandolo in possesso di un coltello e di una pistola replica priva del tappo rosso.

L’uomo è stato tratto in arresto e condotto in Commissariato a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook