Grave incidente stradale questa mattina, poco dopo le 7, lungo l’autostrada Napoli-Salerno in direzione Sud, all’altezza dell’uscita di Portici. Un incidente terribile ha provocato la morte di due persone e il ferimento di almeno cinque automobilisti, tre dei quali in condizioni gravi.

Secondo una prima ricostruzione, due auto sarebbero rimaste coinvolte in un violento tamponamento. L’impatto, probabilmente causato da una distrazione unita all’alta velocità, è stato talmente forte da far letteralmente balzare in aria uno dei veicoli.

Una scena impressionante, descritta dai testimoni come “irreale, da film”, ma purtroppo tragicamente autentica.

Immediati i soccorsi: numerose ambulanze del 118, vigili del fuoco, polizia stradale e altre forze dell’ordine sono intervenuti sul posto. I feriti sono stati trasportati d’urgenza negli ospedali Cardarelli e del Mare di Napoli.

Il tratto autostradale è stato chiuso per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza, con pesanti ripercussioni sul traffico. La circolazione resta deviata e si registrano ancora forti rallentamenti.

Le indagini sono in corso per accertare la dinamica dell’incidente.