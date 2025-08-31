A cura della Redazione

Sono entrambi di Torre Annunziata i due giovani deceduti questa mattina in seguito ad un grave incidente lungo l’autostrada Napoli-Salerno nei pressi dello svincolo di Portici, in direzione sud. Sono S.I. di 22 anni e V. C. di 27 anni.

Entrambi hanno perso la vita in seguito al violentissimo impatto che ha coinvolto due auto. All'interno dello stesso veicoli altri due giovani (22 e 24 anni), feriti gravemente e ricoverati presso gli ospedali Cardarelli e del Mare.

Secondo una prima ricostruzione, il sinistro sarebbe stato provocato da un tamponamento. La violenza dell’urto ha fatto letteralmente balzare in aria uno dei veicoli, lasciando i testimoni sotto shock: “Una scena da film”, hanno raccontato alcuni automobilisti.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale e altre forze dell’ordine. Ora il tratto autostradale è stato aperto al transito veicolare.

In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.