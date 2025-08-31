A cura della Redazione

Momenti di paura nella mattinata di ieri a Portici, dove la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 51enne del posto, con precedenti di polizia, per atti persecutori, minaccia, violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Gli agenti del Commissariato di Portici, allertati dalla Sala Operativa, sono intervenuti dopo la segnalazione di una donna che aveva denunciato di essere stata minacciata dal suo ex compagno.

Raggiunto poco dopo a bordo di una bici elettrica, l’uomo ha iniziato a dare in escandescenza: prima con insulti e frasi minacciose, poi passando all’aggressione fisica contro i poliziotti, che sono riusciti a bloccarlo non senza difficoltà.

La vittima, ascoltata dagli operatori, ha confermato che si trattava dell’ennesimo episodio di violenza verbale e intimidazioni da parte dell’ex.

Il 51enne è stato arrestato e condotto in Commissariato, mentre la donna è stata messa in sicurezza.