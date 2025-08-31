A cura della Redazione

Paura nella mattinata di ieri a bordo di un treno della Circumvesuviana, in arrivo alla stazione di Torre Annunziata, dove un uomo armato di coltello ha rapinato quattro giovani, portando via denaro e un orologio.

Gli agenti dei Commissariati di Torre Annunziata e Pompei, allertati da una segnalazione, sono immediatamente intervenuti bloccando il responsabile: un 40enne di Torre del Greco con precedenti di polizia.

Addosso all’uomo i poliziotti hanno rinvenuto un coltello con lama di 5 cm, 205 euro in contanti, l’orologio rubato e circa 12 grammi di hashish. I quattro giovani, visibilmente scossi, hanno riconosciuto il malvivente come autore della rapina compiuta pochi minuti prima sotto la minaccia dell’arma.

Il 40enne è stato arrestato per rapina e sanzionato amministrativamente per detenzione di stupefacenti ad uso personale. La refurtiva è stata restituita alle vittime.