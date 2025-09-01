A cura della Redazione

Continuano i controlli serrati all’interno del Parco Archeologico di Pompei. Nella giornata di domenica quattro giovani turisti spagnoli – tre ragazze e un ragazzo di età compresa tra i 21 e i 26 anni – sono stati sorpresi senza biglietto dopo aver scavalcato la recinzione dal lato di via Plinio.

A individuarli sono stati gli addetti alla vigilanza del sito, che hanno immediatamente segnalato l’episodio ai Carabinieri del posto fisso Scavi. Gli uomini dell’Arma, intervenuti sul posto, hanno accertato l’ingresso abusivo e denunciato i ragazzi.

L’episodio arriva a pochi giorni dal caso del turista scozzese sorpreso con frammenti di pietre pompeiane nascosti nello zaino, a conferma dell’importanza della sinergia tra le forze dell’ordine e il personale del Parco nella tutela di uno dei siti archeologici più visitati al mondo.

Le autorità ribadiscono l’invito ai visitatori a rispettare le regole per preservare e proteggere un patrimonio unico, riconosciuto dall’UNESCO, che ogni anno richiama milioni di turisti da ogni parte del mondo.

