A cura della Redazione

Proseguono i controlli straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare la detenzione abusiva di armi e il traffico di droga. Nella giornata di venerdì la Polizia di Stato ha arrestato un 40enne sorrentino, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del Commissariato di Sorrento, durante un servizio di controllo, hanno sorpreso l’uomo all’interno di un terreno agricolo dove era stata allestita una piantagione di marijuana. Nel fondo sono state trovate 32 piante pronte alla raccolta.

Le verifiche si sono poi estese a un capannone poco distante, risultato riconducibile allo stesso soggetto. All’interno i poliziotti hanno rinvenuto una busta con circa 800 grammi di marijuana già essiccata e un panetto di hashish del peso di 70 grammi.

Il 40enne è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.