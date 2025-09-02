A cura della Redazione

Tragedia a Piano di Sorrento, in via Cristoforo Colombo. I carabinieri della compagnia di Sorrento e della stazione locale sono intervenuti a seguito di una forte esplosione che ha coinvolto un’abitazione privata.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, la deflagrazione sarebbe stata causata da una probabile fuga di gas. All’interno della casa si trovavano due anziani conviventi, un uomo di 83 anni e una donna di 81, che hanno purtroppo perso la vita.

Le fiamme si sono propagate anche a due abitazioni limitrofe, senza però provocare gravi danni strutturali né ulteriori conseguenze per le persone.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area. Le indagini sono in corso e coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, al fine di accertare le cause dell’incidente.

