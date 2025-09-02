A cura della Redazione

Continua la lotta all’abusivismo edilizio nell’area vesuviana. In esecuzione di due ordini di demolizione emessi dal Tribunale di Torre Annunziata, sono stati abbattuti diversi manufatti abusivi realizzati in via Fossa della Monica a Trecase, all’interno del territorio del Parco Nazionale del Vesuvio.

Tra le opere demolite figurano muri in cemento armato e tufo, cancelli, recinzioni, terrazzi, tettoie, un capannone di circa 100 mq e pavimentazioni in calcestruzzo per oltre 1.200 mq. L’area è soggetta a vincoli paesaggistici, ambientali e sismici, oltre a ricadere nella zona rossa ad alto rischio vulcanico e in zona agricola secondo il piano regolatore.

Le demolizioni hanno riguardato abusi edilizi risalenti agli anni 2014-2017 e sono state eseguite in regime di autodemolizione da parte del proprietario, senza costi per l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio che aveva già stanziato fondi per gli interventi.

La Procura di Torre Annunziata ha sottolineato come le demolizioni rappresentino non solo uno strumento di ripristino della legalità e tutela del territorio, ma anche un deterrente fondamentale contro nuovi episodi di abusivismo.