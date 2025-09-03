A cura della Redazione

Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza di Napoli, su indicazione del prefetto Michele Di Bari nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha intensificato a Gragnano i controlli contro il gioco illegale.

I finanzieri del Gruppo di Torre Annunziata e della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno effettuato verifiche in 10 esercizi commerciali e circoli privati, scoprendo e sequestrando 20 apparecchi VLT (video lottery terminal) privi di autorizzazioni e non collegati alla rete AAMS. Contestualmente, sono stati recuperati 9.052 euro di somme giocate e non ancora riscosse dagli esercenti.

Nel corso delle operazioni, in due locali è stata riscontrata anche l’assenza della tabella dei giochi proibiti, come previsto dall’articolo 110 del TULPS.

Il bilancio finale parla di 3 persone denunciate per reati legati al gioco d’azzardo e violazioni del TULPS, mentre 4 soggetti sono stati segnalati all’Agenzia delle Dogane e Monopoli, che ha inflitto sanzioni amministrative per un totale di 143mila euro.

L’operazione rientra nell’attività di controllo sistematico del territorio, volta a contrastare il fenomeno del gioco illegale e a tutelare la sicurezza economica e sociale dei cittadini.