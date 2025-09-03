A cura della Redazione

Da settimane corrieri e autisti di NCC (noleggio con conducente) erano finiti nel mirino di un ladro che, approfittando di brevi momenti di distrazione, riusciva a rubare borse, portafogli e smartphone lasciati incustoditi nei veicoli. Solo ad agosto si erano registrati 8 colpi nella zona centrale della città.

Le indagini dei Carabinieri della Compagnia e della Stazione di Sorrento hanno permesso di individuare un 42enne di Torre Annunziata, Salvatore Napoli, già noto alle forze dell’ordine, come presunto autore seriale dei furti. L’uomo aveva un modus operandi ricorrente: raggiungeva Sorrento con i treni o gli autobus dell’Eav, metteva a segno i colpi e poi si allontanava utilizzando gli stessi mezzi pubblici.

La svolta è arrivata dopo due episodi consecutivi, avvenuti il 22 e 23 agosto. All’alba, l’ennesima vittima – un autista NCC – si è presentata in caserma denunciando il furto del proprio borsello contenente carte di credito. Poco dopo, i militari hanno rilevato utilizzi sospetti delle stesse carte presso un bancomat di corso Italia.

La pattuglia è intervenuta rapidamente bloccando il sospettato poco distante dallo sportello. Nelle sue tasche sono state trovate cinque carte di credito appena rubate, 900 euro in contanti prelevati illegalmente, un coltello e una chiavetta per estrarre le SIM dagli smartphone.

Il 42enne è stato arrestato in flagranza per l’ultimo episodio e dovrà rispondere di furto e utilizzo fraudolento di carte di credito. Il denaro recuperato è stato restituito al legittimo proprietario, mentre le indagini proseguono per attribuirgli anche gli altri colpi messi a segno nelle scorse settimane.