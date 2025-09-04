A cura della Redazione

Notte movimentata a Torre del Greco. Intorno alle 4 del mattino, i Carabinieri della sezione radiomobile hanno notato una Range Rover Evoque bianca con a bordo due uomini che, alla vista della pattuglia in via Vittorio Veneto, hanno tentato la fuga. L’inseguimento si è concluso con il blocco dell’auto e il controllo dei due occupanti.

A bordo del veicolo c’erano Gerardo Ramondo, 26 anni, e Michele Fortunato, 22 anni, entrambi di Torre del Greco e già noti alle forze dell’ordine.

Durante la perquisizione i militari hanno rinvenuto un vero e proprio “kit del rapinatore”: una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa e 7 proiettili, due caschi integrali, due passamontagna, un martelletto frangivento.

Per i due giovani sono scattati gli arresti con l’accusa di porto abusivo di arma clandestina e munizioni. La pistola e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati.

Le indagini dei Carabinieri sono tuttora in corso per chiarire eventuali collegamenti con rapine o altri episodi criminali sul territorio.