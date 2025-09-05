A cura della Redazione

A Meta, in via Alberi, è stato demolito un edificio abusivo di tre piani per complessivi 220 mq, comprensivi di un ampio terrazzo.

La costruzione, priva di rifiniture e impianti, era stata realizzata in un’area di notevole interesse pubblico, sottoposta a vincoli paesaggistici e urbanistici e classificata come zona ad altissimo rischio idrogeologico.

La demolizione, eseguita in autogestione dal proprietario senza oneri per il Comune né per la Cassa Depositi e Prestiti, ha dato attuazione a una sentenza del Tribunale di Torre Annunziata risalente al 2006.

La Procura oplontina sottolinea l’importanza di tali interventi, che hanno un duplice valore: da un lato ripristinano le condizioni ambientali compromesse, dall’altro rappresentano un forte deterrente contro l’abusivismo edilizio, fenomeno che continua a minacciare la tutela del territorio.