A cura della Redazione

Continuano i controlli dei carabinieri all’interno del Parco Archeologico di Pompei per garantire sicurezza e legalità tra i tantissimi visitatori che ogni giorno affollano il sito patrimonio dell’UNESCO.

Questa mattina, i militari della Stazione posto fisso Scavi hanno denunciato un 44enne di Castellammare di Stabia per esercizio abusivo della professione di guida turistica.

L’uomo è stato sorpreso mentre illustrava le meraviglie del Parco a un gruppo di una decina di turisti americani. I carabinieri, che conoscono bene le guide autorizzate della zona, hanno deciso di approfondire la vicenda.

Durante la perquisizione, il 44enne è stato trovato in possesso di un tesserino metallico con il logo della Regione Campania e di un badge del Ministero del Turismo: entrambi risultati contraffatti e sequestrati.

Il tour è stato comunque garantito ai visitatori, inizialmente increduli e ignari dell’accaduto: per loro è stata infatti assicurata la presenza di una guida turistica regolarmente autorizzata.

L’episodio si inserisce nella più ampia attività di contrasto al fenomeno delle guide abusive che, da tempo, rappresenta una delle priorità delle forze dell’ordine e della direzione del Parco Archeologico.