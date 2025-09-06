A cura della Redazione

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità.

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Torre Annunziata e Arzano.

In particolare, gli agenti del Commissariati di Torre Annunziata e di Frattamaggiore, con il supporto di personale del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno identificato 268 persone, di cui 49 con precedenti di polizia, controllato 134 veicoli e contestato una violazione del Codice della Strada.

Inoltre, nel corso della medesima attività sono stati controllati alcuni esercizi commerciali; uno dei titolari è stato sanzionato amministrativamente poiché non presente all’interno dell’attività commerciale durante la raccolta scommesse.