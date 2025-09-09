A cura della Redazione

Ultimo blitz nel comune di Casola. I carabinieri della Stazione di Gragnano e quelli dello squadrone eliportato cacciatori di Sicilia, durante una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto 6 bustine di marijuana e una confezione da 34 grammi della stessa sostanza ma non ancora porzionata. La droga era sistemata nella cassetta del wc, protetta dall’acqua in due barattoli di vetro. In casa anche contante ritenuto provento illecito e un bilancino di precisione.

A finire nei guai Sophien Hai Hassen, 30enne già noto alle forze dell’ordine. Arrestato e poi sottoposto ai domiciliari, dovrà rispondere di detenzione di droga ai fini di spaccio.