I Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno messo a segno un nuovo colpo contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, con il quarto arresto in pochi giorni. Prosegue così la stretta dei militari sui piccoli “delivery della droga”, sempre più diffusi tra giovani insospettabili che si improvvisano spacciatori.

Il copione, ormai noto, si ripete: appuntamenti fissati tramite social o messaggi privati, dosi di droga trasportate a piedi, in auto o in scooter e consegne rapide in punti concordati all’ultimo momento. Un sistema studiato per evitare grossi rischi, portando con sé solo poche dosi e sperando di eludere i controlli delle forze dell’ordine. Ma l’inesperienza e l’occhio attento dei Carabinieri spesso mettono fine a queste improvvisate attività di spaccio.

È quanto accaduto a Torre del Greco, nella notte, intorno all’1:30. Durante un controllo in via Lava Troia, all’angolo con via Litoranea, da parte dei carabinieri della Sezione radiomobile della locale Compagnia, una pattuglia della sezione radiomobile ha fermato una Fiat 500X con due giovani a bordo. L’atteggiamento nervoso dei ragazzi e il forte odore di marijuana proveniente dall’auto hanno insospettito i militari, che hanno deciso di procedere con la perquisizione.

L’autista è risultato pulito, ma il passeggero, un 22enne disoccupato, nascondeva nella tasca della felpa un involucro con 10 grammi di marijuana. Durante la successiva perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto altri 19 grammi della stessa sostanza, già suddivisa e pronta per la vendita, oltre a un bilancino di precisione.

Il giovane ha ammesso le proprie responsabilità, spiegando di aver deciso di vendere droga “solo per racimolare qualche soldo” dopo aver perso il lavoro. È stato arrestato e si trova ora in attesa di giudizio.

L’episodio si inserisce nel quadro delle recenti operazioni dell’Arma volte a contrastare il fenomeno del microspaccio in tutta la provincia di Napoli, che sempre più spesso coinvolge insospettabili e incensurati, spinti da difficoltà economiche e dall’illusione di guadagni facili.

