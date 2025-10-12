A cura della Redazione

La finestra è spalancata e per quel 29enne di San Giorgio a Cremano sembra tutto facile. Sta osservando una scuola elementare in corso San Giovanni a Teduccio. Medita di entrare per portare via qualcosa. Passa all’azione, danneggia una zanzariera, unico ostacolo, ed è all’interno. Come lui le suore che vivono nell’istituto. Non aveva previsto compagnia. Urlano forte, compongono il 112, il 29enne è confuso.

Così fugge passando dallo stesso varco ricavato nella zanzariera e si dilegua, seguito dalle voci delle “sorelle”.

I carabinieri della Compagnia di Poggioreale ci mettono poco a riconoscerlo. Grazie all’analisi delle telecamere installate e alle testimonianze delle suore ancora spaventate, localizzeranno e identificheranno l’uomo. E’ stato denunciato per tentato furto e danneggiamento.