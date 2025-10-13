A cura della Redazione

Numeri impressionanti e allarmanti: dall’inizio dell’anno i carabinieri del Comando provinciale di Napoli hanno arrestato o denunciato 4.532 persone per violenza di genere, con una media di 16 casi al giorno. Nel dettaglio, sono stati eseguiti 855 arresti (70 in “differita”) e 3.677 denunce.

Un fenomeno purtroppo quotidiano che non può essere normalizzato, sottolineano i militari, e che trova riscontro anche negli ultimi episodi registrati ieri in provincia, a Pozzuoli e a Qualiano, entrambi avvenuti in ambito familiare.

Aggressione in strada a Pozzuoli

A Pozzuoli, i carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti in via Roma dopo la segnalazione di alcuni passanti: un uomo stava picchiando la moglie in strada. La vittima, 47 anni, è riuscita a chiedere aiuto grazie all’intervento di tre giovani che hanno cercato di bloccare l’aggressore. I militari hanno poi arrestato il marito, un 50enne incensurato, accusato di lesioni e maltrattamenti in famiglia. La donna ha riportato cinque giorni di prognosi.

Qualiano, minaccia la moglie con un coltello

Nelle stesse ore, a Qualiano, i carabinieri sono intervenuti in un’abitazione dopo una segnalazione anonima. All’interno, una lite tra un 40enne e la moglie 37enne davanti ai tre figli piccoli. L’uomo, che aveva già ricevuto denunce in passato, ha colpito la donna con calci e pugni e poi l’ha minacciata con un coltello. Arrestato, è finito in carcere. Nella casa i militari hanno sequestrato l’arma e trovato una dose di cocaina.

L’appello dei carabinieri

Dal comando provinciale arriva un invito chiaro: denunciare sempre ogni episodio di violenza. Il numero di emergenza 112 è attivo 24 ore su 24.