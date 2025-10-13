A cura della Redazione

Cinque uomini sono finiti in carcere nell’ambito di un’operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco e della Tenenza di Ercolano, su disposizione del Gip del Tribunale di Napoli. Gli indagati sono ritenuti gravemente responsabili di tentato omicidio aggravato e porto abusivo di arma da fuoco.

I fatti risalgono alla notte del 27 aprile 2025, quando in corso Resina, a pochi passi dalla caserma dei carabinieri di Ercolano, da un’auto con a bordo gli indagati furono esplosi cinque colpi di pistola contro un giovane. La vittima fu raggiunta da due proiettili, uno dei quali in zona epigastrica: solo per un caso fortuito i colpi non lesionarono organi vitali. Il ragazzo, ricoverato d’urgenza e sottoposto a intervento chirurgico, si salvò e fu dimesso dopo alcuni giorni.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli e condotte dai carabinieri della Tenenza di Ercolano, hanno permesso di ricostruire il movente, la dinamica dell’agguato e i percorsi dell’auto prima e dopo l’aggressione.

Gli arrestati sono stati trasferiti in carcere. Si tratta di un provvedimento cautelare emesso nella fase delle indagini preliminari: tutti restano presunti innocenti fino a sentenza definitiva.