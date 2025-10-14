A cura della Redazione

I Carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un 32enne napoletano, gravemente indiziato dei reati di tentata rapina impropria e lesioni personali aggravate.

Il provvedimento è stato emesso dal Gip di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina e trae origine da un episodio avvenuto lo scorso 28 agosto 2025 a Piano di Sorrento.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si era introdotto abusivamente in un’abitazione privata, ma era stato sorpreso dal proprietario. Nel tentativo di guadagnarsi la fuga e assicurarsi l’impunità, avrebbe reagito con violenza, investendo la vittima con un motociclo e procurandole lesioni.

Le indagini, condotte dai Carabinieri della Stazione di Piano di Sorrento e coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, hanno permesso di identificare l’autore grazie all’analisi dei filmati di videosorveglianza della zona e ad altre attività investigative.

Determinante, tra gli elementi raccolti, il riconoscimento del medesimo scooter usato per compiere il reato e già impiegato dall’indagato nei suoi spostamenti per ottemperare all’obbligo di firma cui era sottoposto nell’ambito di un altro procedimento penale.

Al termine delle formalità di rito, il 32enne è stato condotto nella propria abitazione, dove sconterà la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

