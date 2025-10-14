A cura della Redazione

Prosegue l’attività di contrasto all’abusivismo edilizio, considerata una priorità dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata. Nelle scorse ore, in esecuzione di due ordini di demolizione emessi dal Tribunale oplontino, si è proceduto all’abbattimento di diversi manufatti abusivi realizzati a piano terra e utilizzati come locali di una pizzeria in via Croce Gragnano n. 21 s Sant'Antonio Abate.

Le strutture, costruite in adiacenza ad altro corpo di fabbrica, comprendevano: un locale di circa 3,60 x 2,55 metri con altezza di 3 metri, interamente in muratura di lapilcemento, pavimentato e rifinito, adibito a servizio igienico; un ulteriore locale di circa 5,50 x 1,10 metri e alto 3 metri, anch’esso in muratura, dotato di intonaco esterno, tettoia e copertura a tegole.

I manufatti insistevano su un’area soggetta a vincolo paesaggistico, oltre che a vincolo sismico.

Le demolizioni, disposte in esecuzione di due condanne risalenti rispettivamente al 2002 e al 2008, hanno avuto luogo in regime di autodemolizione da parte del proprietario, senza oneri per il Comune e la Cassa Depositi e Prestiti.

Secondo la Procura, l’esecuzione delle demolizioni rappresenta uno strumento fondamentale non solo per il ripristino delle condizioni ambientali violate, ma anche come deterrente contro nuove costruzioni abusive.

(Nella foto in alto, il suolo libero del manufatto abbattuto)

