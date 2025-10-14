A cura della Redazione

Serata di paura ieri a Sorrento, dove un 24enne è stato arrestato dai Carabinieri della locale Compagnia dopo aver aggredito i militari intervenuti in soccorso della sua ex compagna.

La giovane, 25 anni, aveva chiesto aiuto al 112 perché l’ex fidanzato non accettava la fine della loro relazione e si era appostato davanti alla sua abitazione, impedendole di uscire.

Quando i Carabinieri sono arrivati sul posto, il 24enne – incensurato – ha reagito con violenza, scagliandosi contro di loro. Per bloccarlo è stato necessario l’intervento del personale del 118, che ha provveduto a sedarlo.

L’uomo è stato arrestato con le accuse di violenza privata, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. I due militari aggrediti hanno riportato contusioni: prognosi di 7 giorni ciascuno per una lesione alla mano e una alla spalla.

Il 24enne si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.