A cura della Redazione

I Carabinieri della Stazione di Sant’Antonio Abate, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica, hanno arrestato un 37enne originario della provincia di Salerno, ritenuto responsabile dei reati di atti persecutori, revenge porn e tentata estorsione.

L’uomo è stato raggiunto dalla misura cautelare degli arresti domiciliari, al termine di un’attività investigativa condotta dai militari dell’Arma sotto il coordinamento della Procura oplontina. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’indagato avrebbe messo in atto condotte reiterate di molestia e minaccia nei confronti di una donna con la quale aveva avuto una relazione sentimentale, provocandole un perdurante stato di ansia e costringendola a modificare le proprie abitudini di vita.

Le indagini hanno inoltre consentito di accertare che l’uomo avrebbe minacciato di diffondere immagini a contenuto sessualmente esplicito che ritraevano la vittima, subordinando la mancata divulgazione al pagamento di una somma di denaro. Al rifiuto opposto dalla donna, le immagini sarebbero state effettivamente inviate ad alcuni suoi conoscenti, aggravando ulteriormente il quadro accusatorio.

Alla luce dei gravi indizi di colpevolezza raccolti, il giudice ha disposto la misura cautelare. Dopo le formalità di rito, il 37enne è stato condotto presso la propria abitazione a Fisciano (Salerno), dove resterà agli arresti domiciliari in attesa degli sviluppi giudiziari.

L’operazione si inserisce nell’attività di contrasto ai reati contro la persona e alla violenza di genere, con particolare attenzione ai fenomeni di stalking e diffusione illecita di immagini intime, sempre più diffusi anche attraverso l’uso dei mezzi digitali.

➡️Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook