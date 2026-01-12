A cura della Redazione

Attimi di paura nella tarda serata di ieri in via Roma, a Torre Annunziata, dove una luminaria è improvvisamente crollata sull’asfalto. L’incidente si è verificato intorno alle ore 23, in una fascia oraria caratterizzata fortunatamente da una scarsa presenza sia di pedoni che di automobili.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio, il cedimento sarebbe stato causato dal passaggio di un mezzo che, per motivi non ancora chiariti, avrebbe urtato il palo su cui era installata la luminaria, provocandone la caduta.

A lanciare l'allarme sono stati i residenti del tratto di strada interessato al crollo. Non si registrano feriti né persone coinvolte: solo un grande spavento per chi ha assistito alla scena. Fortunatamente la luminaria è caduta a pochi metri dalle auto sosta, senza provocare danni né a persone né a cose.