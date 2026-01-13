A cura della Redazione

Questa notte a Sorrento, i carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale un 26enne di Meta.

I carabinieri stanno percorrendo Piazza Angelina Lauro, quando notano l’uomo verosimilmente ubriaco. Il 26enne urla e strattona con forza la propria compagna che di anni ne ha 18.

L’uomo vede i militari e fugge a piedi, ma viene poi raggiunto. Ne nasce una dura colluttazione con alcuni passanti che hanno aiutato i carabinieri a bloccare l’uomo che è stato arrestato.

Per uno dei militari una prognosi di cinque giorni. La donna non ha voluto sporgere denuncia.