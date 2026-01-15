A cura della Redazione

Un normale controllo al codice della strada si è trasformato in un arresto per detenzione di sostanze stupefacenti. È accaduto nella notte a San Giorgio a Cremano, dove i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato P. B., 23 anni, già noto alle forze dell’ordine.

Il giovane è stato fermato mentre percorreva via San Martino. Durante il controllo, i militari lo hanno trovato in possesso di alcune dosi di hashish e marijuana, circostanza che ha fatto scattare ulteriori accertamenti.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire quasi 52 grammi di hashish, oltre a materiale per il confezionamento della droga, rafforzando l’ipotesi di attività di spaccio.

Il 23enne è stato quindi arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. Attualmente si trova in attesa di giudizio.