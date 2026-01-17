A cura della Redazione

I Carabinieri di Castellammare di Stabia, insieme a personale della polizia locale, hanno concluso questa notte un servizio di controllo del territorio, organizzato nelle zone più affollate della città ai piedi dei Lattari.

Due le persone arrestate per furto. Carmine Maggio, 19 anni, e Rosario di Tommaso, 21 anni, sono stati sorpresi mentre spingevano uno scooter appena rubato. Un furto “a spinta” che non è sfuggito ai militari, che hanno seguito i due fino ad un deposito che sembrava abbandonato. Bloccati e arrestati dopo una violenta colluttazione, Maggio e Di Tommaso sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa di giudizio. Nelle tasche di Maggio anche un coltello. Nel deposito altri 3 scooter rubati, poi restituiti ai legittimi proprietari.

Durante il servizio sono state sanzionate 4 persone per uso di droga. Quindici le contravvenzioni al codice della strada notificate, gran parte per guida senza casco e assicurazione.