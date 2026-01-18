A cura della Redazione

Un uomo varca il portone di una palazzina. Ha un atteggiamento evidentemente preoccupato.

I carabinieri della Tenenza di Ercolano hanno il sospetto che in quel condominio qualcuno smerci stupefacenti.

Così bloccano quell’uomo, addosso gli trovano 4 dosi di crack e una di hashish. Poi trovano la piazza di spaccio. In manette ci finirà Emilia E., 40enne già nota alle forze dell’ordine.

In casa 9 dosi di cocaina, 15 di crack e 290 euro in contante ritenuto provento illecito. E ancora materiale per il confezionamento delle dosi, “pizzini” con la contabilità dello spaccio e un sistema di videosorveglianza montato per eludere i controlli dei Carabinieri.

Esposito è finita ai domiciliari, il cliente è stato segnalato alla Prefettura.