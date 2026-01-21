A cura della Redazione

Questa notte a Portici i carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano hanno arrestato Luciano Vollaro, 54enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Sono l’1.20 quando la centrale operativa segnala alla gazzella la presenza in via della Libertà di un uomo che stava lanciando alcune bottiglie contro le auto in sosta.

I militari rintracciano il 54enne all’altezza del civico 335. L’uomo è verosimilmente ubriaco o ha assunto droga. E’ pericoloso e quando vede i carabinieri arrivare nota che uno dei due è donna. Il 54enne insulta la militare urlandole frasi sessiste e intanto arriva un’altra pattuglia della tenenza di Ercolano. Il 54enne tenta prima di aggredire i carabinieri per poi tentare la fuga ma viene bloccato con non poche difficoltà e arrestato