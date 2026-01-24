A cura della Redazione

Controlli antidroga a San Giorgio a Cremano, dove nella notte i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 20enne, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, impegnati in un servizio mirato di prevenzione e contrasto allo spaccio, hanno fermato e sottoposto a perquisizione il giovane Mario Canzanella. L’attività di controllo ha permesso di rinvenire diverse dosi di cocaina e hashish pronte per la vendita, oltre a 136 grammi di hashish.

Nel corso della perquisizione sono stati inoltre sequestrati 530 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. L’arrestato è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria ed è in attesa di giudizio.