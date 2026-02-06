A cura della Redazione

Nel tardo pomeriggio di ieri gli agenti del Commissariato di PS di Pompei hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e lesioni aggravate ai danni della madre.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’indagato avrebbe sottoposto la donna a reiterate vessazioni, minacce e violenze, pretendendo quotidianamente somme di denaro per acquistare sostanze stupefacenti e reagendo con aggressività in caso di rifiuto.

L’episodio più grave risale al 3 gennaio 2026, quando l’uomo avrebbe aggredito la madre spingendola, stringendole le mani al collo e colpendola più volte con pugni al capo, interrompendo l’azione solo grazie all’intervento di alcuni passanti.

Le indagini, avviate dopo la denuncia della vittima e supportate dall’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza. L’indagato è stato quindi trasferito presso la Casa Circondariale “G. Salvia” di Napoli Poggioreale.