A cura della Redazione

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata di giovedì, la Polizia di Stato di Pompei ha tratto in arresto un 26enne della provincia di Salerno, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Pompei, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare lungo la SS 145, hanno notato un uomo a bordo di un’autovettura con fare circospetto pertanto, hanno proceduto al controllo. L’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro in quanto, il 26enne è stato trovato in possesso di un coltello a scatto con lama di 10 cm, 4 involucri di cocaina, 6 involucri di marijuana, un involucro di hashish e 180 euro suddivisi in banconote di diverso taglio.

Per tali motivi, il giovane è stato tratto in arresto dagli agenti.

