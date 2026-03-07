A cura della Redazione

Sant’Antonio Abate, un’auto percorre Via Roma a velocità sostenuta ma la gazzella dei carabinieri è li, sta effettuando un posto di controllo.

Il militare alza la paletta, la Jeep non si ferma e parte l’inseguimento. L’uomo alla guida non è intenzionato ad arrendersi. I carabinieri lo tallonano e dopo

Due chilometri lo fermano. Sono in via dei Goti, nella città di Angri. Perquisito, è stato trovato in possesso di un passamontagna e di un coltello lungo 22cm.

Sottoposto anche all’alcool test, è positivo. L’uomo, 24enne noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale è ora in attesa di giudizio.

