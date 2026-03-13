A cura della Redazione

E’ l’alba a Castellammare di Stabia. La villa Comunale è ancora vuota e sullo sfondo il circolo nautico. La gazzella dei carabinieri costeggia la villa e lo stabile quando una sagoma, che si trova sul tetto del circolo, attira la loro attenzione. I militari si fermano. Scendono dall’auto e cercano di capire cosa sta accadendo.

E’ un uomo e non si capisce cosa stia facendo. Un tentativo di suicidio? Un atto dimostrativo? O qualcosa di più semplice di quanto sembri? I carabinieri raggiungono il lastrico solare.

Trovano, il 43enne R.S. della zona, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo viene trovato in possesso di alcuni tubi di rame, 3 chili in tutto, appena rubati dai condizionatori istallati sul tetto del circolo.

L’uomo è stato arrestato per furto ed è ora in attesa di giudizio.