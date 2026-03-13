A cura della Redazione

I carabinieri della stazione di Sorrento insieme alla Polizia Municipale hanno arrestato per furto Mohammed Abedelbaki 31enne algerino, già noto alle forze dell’ordine.

Sono da poco passate le 10 e una donna parcheggia il suo monopattino elettrico. A pochi metri da lei il 31enne vede tutto. Aspetta che la donna si allontani, poi si avvicina e sale a bordo del monopattino. È stato bloccato poco dopo da personale della Polizia Municipale e da una gazzella dei carabinieri.

Finito in manette, è ora in attesa di giudizio.