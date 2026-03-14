A cura della Redazione

Arrestato, liberato e arrestato di nuovo nel giro di poche ore. È quanto accaduto in Costiera Sorrentina, dove un uomo di 31 anni è finito due volte nelle mani delle forze dell’ordine tra Sorrento e Meta.

Si tratta di un cittadino algerino, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti specifici.

Il primo arresto a Sorrento

Il primo episodio si è verificato intorno alle 10 del mattino a Sorrento. L’uomo avrebbe tentato di rubare un monopattino elettrico appartenente a una donna.

Bloccato sul posto, è stato arrestato con l’intervento della polizia municipale e dei militari dell’Arma dei Carabinieri. Il 31enne è stato quindi portato davanti all’autorità giudiziaria per il processo per direttissima.

Il giudice ha convalidato l’arresto, ma non ha disposto nei suoi confronti alcuna misura cautelare.

Il secondo furto e un nuovo arresto

Poche ore dopo la scarcerazione, però, l’uomo è tornato a delinquere. Intorno alle 16.30, questa volta a Meta, è stato sorpreso dai carabinieri della stazione di Piano di Sorrento subito dopo aver rubato una e-bike appartenente a una donna di 55 anni del posto.

Per il 31enne è scattato quindi un secondo arresto. Dopo le formalità di rito è stato trasferito nel carcere di Carcere di Poggioreale, dove resta in attesa della nuova udienza di convalida davanti all’autorità giudiziaria.