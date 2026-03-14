A cura della Redazione

Blitz antidroga dei militari dell’Arma dei Carabinieri a San Giorgio a Cremano, dove è stata scoperta una piazza di spaccio organizzata con tanto di telecamere di sorveglianza. Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato, mentre il complice è riuscito a fuggire.

Il controllo in corso Garibaldi

Era notte quando i carabinieri della stazione locale stavano effettuando un servizio di controllo del territorio con l’obiettivo di contrastare lo spaccio di droga. I militari si trovavano in Corso Garibaldi, in una zona già monitorata perché ritenuta possibile punto di vendita di stupefacenti.

Dalla fine di un vicoletto che conduce a portoni e box auto è uscito un giovane visibilmente agitato. Dopo aver controllato che nessuno lo stesse osservando si è allontanato. A quel punto i carabinieri hanno attraversato la strada e si sono avvicinati all’ingresso della stradina.

In fondo al vicolo hanno notato una porta in ferro coperta da una tettoia con la luce accesa e alcune telecamere puntate verso l’esterno.

L’irruzione nel locale

Dopo qualche minuto è uscito un uomo. Mentre la porta stava per richiudersi, il piede del maresciallo l’ha bloccata consentendo ai militari di fare irruzione.

All’interno si è presentata una scena che ricordava un piccolo ufficio: due uomini, una scrivania e uno schermo televisivo collegato alle telecamere esterne.

Dietro la scrivania c’era un 17enne incensurato, con davanti la droga pronta per il prossimo cliente. Accanto a lui un altro uomo osservava attentamente il monitor con le immagini delle telecamere installate all’esterno del locale.

Sulla scrivania erano presenti tutto il materiale per il confezionamento delle dosi, mentre sugli scaffali lungo le pareti erano conservate altre scorte di droga sottovuoto.

Colluttazione e arresto

Alla vista dei militari il 17enne ha reagito aggredendoli. Anche l’altro uomo ha partecipato alla colluttazione ma è poi riuscito a scappare.

Il minorenne è stato bloccato e perquisito: nella tasca del gilet aveva 200 euro in contanti. All’interno del locale i carabinieri hanno trovato altri 380 euro custoditi in una piccola cassaforte, utilizzata verosimilmente come cassa per i pagamenti.

Sul tavolo c’erano 35 grammi tra cocaina e hashish già suddivisi in dosi, oltre a involucri in cellophane, cucchiaini, un bilancino di precisione e una scheda utilizzata per dividere la cocaina. Curiosamente si trattava della tessera di iscrizione a una nota catena di librerie.

Sugli scaffali sono state trovate altre confezioni di droga sottovuoto per un totale di 212 grammi. Sequestrato anche tutto il sistema di sorveglianza composto da telecamere, televisore, dvd e due telefoni cellulari.

Il 17enne è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio e trasferito al centro di accoglienza dei Colli Aminei. I carabinieri sono ora sulle tracce del complice riuscito a fuggire.

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