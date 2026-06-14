Castellammare, evento abusivo in una villa di Quisisana: due denunce, sequestri e sanzioni

A cura della Redazione

Un evento pubblicizzato sui social network e organizzato in una prestigiosa villa sulla collina di Quisisana si è concluso con due denunce, il sequestro di una parte della struttura e sanzioni amministrative per complessivi 20mila euro.

L'intervento è stato effettuato dai Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, in collaborazione con la Polizia Locale, durante una serata che prevedeva l'esibizione di un gruppo soul. Al termine degli accertamenti, i militari hanno denunciato i titolari della struttura e della società organizzatrice per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro.

Le verifiche hanno fatto emergere numerose irregolarità. In particolare, nell'area destinata all'evento sarebbero mancati estintori e presìdi antincendio, elementi indispensabili per garantire la sicurezza degli spettatori. Contestate anche violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, legate alla mancata conformità del quadro elettrico e all'assenza delle necessarie misure di tutela per lavoratori e impianti.

Tra le infrazioni rilevate figura inoltre l'apertura abusiva di un pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande senza le prescritte autorizzazioni amministrative. Ai due impresari sono state contestate anche l'omessa comunicazione al sindaco dell'impatto delle emissioni sonore prodotte dall'evento e l'utilizzazione di personale impiegato senza regolare contratto di lavoro.

A seguito delle irregolarità accertate, l'attività è stata immediatamente sospesa. I militari hanno inoltre proceduto al sequestro di una porzione del giardino della villa utilizzata per la manifestazione.

L'operazione si è conclusa con l'applicazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 20mila euro.