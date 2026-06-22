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Perde il controllo della moto e finisce contro un palo dell'illuminazione, muore 50enne

Perde il controllo della moto e finisce contro un palo dell'illuminazione, muore 50enne

L'uomo in sella a un Honda Sh è deceduto sul colpo

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

I Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Nola intervengono a via Sant’Erasmo all’altezza del civico 40 per la segnalazione di un incidente stradale.

Poco prima e per cause in corso di accertamento un 50enne del posto mentre percorreva la strada in sella a un Honda Sh avrebbe perso il controllo del mezzo andando a colpire un palo dell’illuminazione. L’uomo è deceduto sul colpo. La salma, sequestrata, è stata trasferita nel Secondo Policlinico per l’autopsia a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

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