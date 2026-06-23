Castellammare di Stabia, a fuoco un'auto in via Annunziatella: nessun ferito

A cura della Redazione

Momenti di apprensione nella notte a Castellammare di Stabia, dove un'autovettura intorno alle ore 03,00 è stata avvolta dalle fiamme in via Annunziatella.

L'allarme è scattato quando il veicolo ha improvvisamente preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia e i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere l'incendio e a mettere in sicurezza l'area.

Al momento restano da chiarire le cause del rogo. Gli investigatori non escludono alcuna pista, compresa quella di un possibile incendio di natura dolosa. Sono in corso gli accertamenti dei militari dell'Arma per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e individuare eventuali responsabilità.