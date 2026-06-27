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Castellammare, due internet point trasformati in centri scommesse clandestini

Castellammare, due internet point trasformati in centri scommesse clandestini

Il totale delle sanzioni comminate ammonta a 159mila euro

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Due internet point trasformati in centri scommesse clandestini. E’ la scoperta dei Carabinieri della sezione operativa e della stazione di Castellammare di Stabia.

Il primo all’interno di un locale in via Napoli, dove i militari hanno rilevato alcune video slot scollegate dalla rete dell’Agenzia dei Monopoli di Stato. Nelle casse oltre 1.200 euro in denaro non tracciato, puntato fuori dai circuiti legali su eventi sportivi in corso. Denunciati gestore e titolare dell’attività. Verifiche in corso sull’ipotesi bisca clandestina: trovati un tavolo per il poker, completo di carte e fiches.

Stessa sorte per una 73enne, titolare del secondo internet point ispezionato, trasformato senza le autorizzazioni previste in un centro scommesse sommerso.

Anche in questo caso le slot non erano agganciate ai Monopoli e il denaro giocato senza tracce ufficiali. Il totale delle sanzioni è pari a 159mila euro.

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