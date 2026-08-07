Sorrento, sequestrato il cantiere del complesso eliportuale "Le Tore"

A cura della Redazione

La Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Castellammare di Stabia e la Stazione Navale della Guardia di Finanza di Napoli, su disposizione della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, hanno eseguito il sequestro preventivo dell'intera area e del cantiere del complesso eliportuale "Le Tore", a Sorrento.

Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata, riguarda presunte violazioni della normativa urbanistica e paesaggistica. Nel procedimento risultano indagati un dirigente e un funzionario del Settore Lavori Pubblici del Comune di Sorrento.

Secondo gli accertamenti coordinati dalla Procura, i lavori di riqualificazione sarebbero stati realizzati all'interno di un'area sottoposta a numerosi vincoli ambientali e paesaggistici, in assenza di alcuni titoli autorizzativi ritenuti necessari e sulla base di una Conferenza dei Servizi che gli investigatori considerano illegittima.

Il sequestro è stato disposto per impedire la prosecuzione dei lavori e l'aggravamento delle presunte violazioni. La Procura precisa che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e che gli indagati devono considerarsi innocenti fino a un'eventuale sentenza definitiva di condanna.