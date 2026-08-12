Torre del Greco, agente della Polizia Municipale aggredito. Il SULPL: «Servono più tutele e sicurezza»

A cura della Redazione

Il SULPL, Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale, interviene dopo l'aggressione avvenuta nei giorni scorsi a Torre del Greco ai danni degli agenti della Polizia Municipale impegnati in un controllo in via Circumvallazione.

L'organizzazione sindacale esprime «piena solidarietà» al personale coinvolto e torna a porre l'attenzione sulle condizioni nelle quali gli operatori della Polizia Locale sono chiamati quotidianamente a svolgere il proprio servizio.

«Criticità già segnalate al Comando e all'Amministrazione»

Secondo il SULPL, quanto accaduto non dovrebbe essere considerato un episodio isolato, alla luce di precedenti situazioni di aggressività nei confronti degli agenti.

«Chiediamo che si valutino attentamente tutte le criticità che abbiamo già segnalato al Comando e all'Amministrazione – sostiene il sindacato – perché già in altre occasioni sono stati segnalati episodi di aggressività verso gli agenti che svolgono con dedizione il loro lavoro a tutela della cittadinanza».

Il SULPL chiede quindi maggiore attenzione non soltanto sul fronte della sicurezza degli operatori, ma anche per quanto riguarda organici, formazione e dotazioni.

«Continueremo a sostenere con forza il ruolo della Polizia Locale – sottolinea l'organizzazione – chiedendo che venga sempre riconosciuto il valore del lavoro svolto dagli operatori e che si continui a investire negli organici, nella formazione e nelle dotazioni, elementi fondamentali per garantire un servizio sempre più efficace ai cittadini».

La richiesta di una riforma della Polizia Locale

L'episodio di Torre del Greco diventa per il sindacato anche l'occasione per rilanciare una battaglia portata avanti da tempo a livello nazionale: una riforma organica della Polizia Locale.

Secondo il SULPL, gli operatori dovrebbero ottenere tutele maggiormente assimilabili a quelle riconosciute alle altre forze di polizia, in particolare sul piano infortunistico, della sicurezza sul lavoro, contributivo, retributivo e previdenziale.

Il sindacato guarda con perplessità anche al percorso legislativo in corso: pur riconoscendo che il Governo sta lavorando a una riforma del settore, sostiene che il provvedimento, nella sua attuale impostazione, non offrirebbe ancora garanzie sufficienti rispetto alle richieste avanzate dalla categoria.

«Grazie ai colleghi che continuano a lavorare nonostante le difficoltà»

Il SULPL conclude rivolgendo un ringraziamento agli agenti che continuano a garantire quotidianamente il servizio nonostante le difficoltà e i rischi ai quali possono andare incontro.

Una questione tornata drammaticamente d'attualità dopo quanto accaduto in via Circumvallazione, dove un normale controllo della Polizia Municipale si è trasformato in una violenta aggressione.